Friday 13th. Gorillaz выпустила клип с элементами анимации на совместный трек с Octavian. Видео
Британская группа Gorillaz презентовала на своем YouTube-канале клип на песню Friday 13th. Трек был записан вместе с французско-британским рэпером Octavian. Ролик снял сооснователь группы Джейми Хьюлетт. В клипе соединены реальные съемки и анимация. В кадре появляется Octavian на фоне анимационного изображения дороги и автомобиля. Участники Gorillaz традиционно изображены в виде анимационных героев.
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