"Небо льет дождем". Барских выпустил ролик на новый трек. Видео
Украинский певец Макс Барских на своем YouTube-канале презентовал ролик на песню "Небо льет дождем". Певец предстал в кадре поющим на сцене под дождем. Барских снялся в блестящем пиджаке, надетом на голое тело. Режиссер ролика в формате moodvideo (видео-этюд) – фотограф Дмитрий Комиссаренко. Сингл "Небо льет дождем" войдет в альбом певца "1990".
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