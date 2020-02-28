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28 февраля, 2020
 
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"Небо льет дождем". Барских выпустил ролик на новый трек. Видео

Украинский певец Макс Барских на своем YouTube-канале презентовал ролик на песню "Небо льет дождем". Певец предстал в кадре поющим на сцене под дождем. Барских снялся в блестящем пиджаке, надетом на голое тело. Режиссер ролика в формате moodvideo (видео-этюд) – фотограф Дмитрий Комиссаренко. Сингл "Небо льет дождем" войдет в альбом певца "1990".

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Сингл "Небо льет дождем" войдет в альбом Макса Барских "1990"
Сингл "Небо льет дождем" войдет в альбом Макса Барских "1990"
Скриншот: Max Barskih / YouTube

видео

Видео: Max Barskih / YouTube
Теги: видео, Макс Барских, трек
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