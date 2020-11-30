"Приятно смотреть". Пугачева перед камерой сделала сыну массаж ног

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео с участием жены, певицы Аллы Пугачевой, и их детей, семилетних Лизы и Гарри.
"Захожу в комнату вчера, а там такая картина. И тебе массаж ступней, и над головой опахало. А сегодня с утра дети поздравили маму с Днем матери!" – написал Галкин.
В ролике показан Гарри, лежащий на диване, и Пугачева, делающая ему массаж ног. В это время Лиза обмахивала брата опахалом.
"Будни падишаха", – отметил Галкин.
А Пугачева спросила у сына: "Где твоя золотая антилопа?".
Гарри попросил ее делать массаж еще быстрее.
"Ну ты нахал!" – отреагировал Галкин, а Пугачева сказала: "Наш повелитель!".
"Я король Джулиан!" – заявил Гарри.
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"На вашу семью приятно смотреть", – заявила подписчица olya_porubova.
Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. Их дети Гарри и Лиза, родились 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.