Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2020
 
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"Приятно смотреть". Пугачева перед камерой сделала сыну массаж ног

Российский шоумен Максим Галкин показал, как дома проводят время его жена, певица Алла Пугачева, и дети Лиза и Гарри.

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Пугачева: Наш повелитель!
Пугачева: Наш повелитель!
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео с участием жены, певицы Аллы Пугачевой, и их детей, семилетних Лизы и Гарри.

"Захожу в комнату вчера, а там такая картина. И тебе массаж ступней, и над головой опахало. А сегодня с утра дети поздравили маму с Днем матери!" – написал Галкин.

В ролике показан Гарри, лежащий на диване, и Пугачева, делающая ему массаж ног. В это время Лиза обмахивала брата опахалом.

"Будни падишаха", – отметил Галкин.

А Пугачева спросила у сына: "Где твоя золотая антилопа?".

Гарри попросил ее делать массаж еще быстрее.

"Ну ты нахал!" – отреагировал Галкин, а Пугачева сказала: "Наш повелитель!".

"Я король Джулиан!" – заявил Гарри.

"На вашу семью приятно смотреть", – заявила подписчица olya_porubova.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. Их дети Гарри и Лиза, родились 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.

Теги: Алла Пугачева, видео, дети, Максим Галкин, певица, шоумен
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