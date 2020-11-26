Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2020
 
Новости

"Аполлон на пляже". Галкин обнародовал новую подборку архивных снимков

Российский шоумен Максим Галкин показал, как выглядел в юности.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галкин: Я нашел еще более шедевральную фотку
Галкин: Я нашел еще более шедевральную фотку
Фото: maxgalkinru / Instagram

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, опубликовал в Instagram новую подборку своих архивных снимков.

"Как говорил Задорнов: "Вы готовы?". Я не знаю, что с вами будет! Я нашел еще более шедевральную фотку в шортах от Сабрины, на этот раз на фотке сочетается все: шорты, головной убор фараона, носки в сандалиях и выражение лица правителя Египта. А также в карусели вы найдете Аполлона на пляже, повелителя драконов, юного натуралиста. Листайте и лайкайте на здоровье!" – написал он.

В какие именно годы были сделаны фото, на которых он запечатлен в юном возрасте, шоумен не уточнил.

"Слушайте, только сейчас понял, уши-то у меня с фараоном одинаковые!" – отметил он в комментариях.

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Теги: архив, Максим Галкин, фото, шоумен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Критика научного сообщества, побочные эффекты, регистрация до третьей фазы испытаний. Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное
Критика научного сообщества, побочные эффекты, регистрация до третьей фазы испытаний. Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Главред "Фактов" Швец: Сейчас вижу себя со стороны маленького, шестилетнего, который кричит: "Не опускайте маму в могилу!"
  Главред "Фактов" Швец: Сейчас вижу себя со стороны маленького, шестилетнего, который кричит: "Не опускайте маму в могилу!"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Если бы". Dantes презентовал клип, который снял за $40 тыс. Видео
  "Если бы". Dantes презентовал клип, который снял за $40 тыс. Видео
Польская топ-модель полностью обнажилась для обложки Vogue в знак протеста против запрета абортов
Польская топ-модель полностью обнажилась для обложки Vogue в знак протеста против запрета абортов
"У нас все хорошо, малыш". 82-летний Хопкинс показал свое детское фото
"У нас все хорошо, малыш". 82-летний Хопкинс показал свое детское фото
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" и фильма "Остров"
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" и фильма "Остров"
"Сюрприз". 51-летняя Лопес снялась обнаженной для обложки нового клипа
"Сюрприз". 51-летняя Лопес снялась обнаженной для обложки нового клипа
"Аполлон на пляже". Галкин обнародовал новую подборку архивных снимков
"Аполлон на пляже". Галкин обнародовал новую подборку архивных снимков
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
"Такая сладкая". Джиджи Хадид впервые показала дочь
"Такая сладкая". Джиджи Хадид впервые показала дочь
"Отдохнул шикарно". Dzidzio переболел COVID-19
"Отдохнул шикарно". Dzidzio переболел COVID-19
"Какая сладкая девочка", "Иди, Ошун, иди". Йовович показала первые шаги девятимесячной дочери. Видео
"Какая сладкая девочка", "Иди, Ошун, иди". Йовович показала первые шаги девятимесячной дочери. Видео
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
  "Все рухнуло, вся моя жизнь". У экс-солистки "Тату" Волковой случился рецидив рака
  "Все рухнуло, вся моя жизнь". У экс-солистки "Тату" Волковой случился рецидив рака
Решетник назвал Тину Кароль новой "холостячкой"
Решетник назвал Тину Кароль новой "холостячкой"
Переболевшая COVID-19 Grosu: Самое коварное в коронавирусе – не долечиться. Снова лежу, страшно
Переболевшая COVID-19 Grosu: Самое коварное в коронавирусе – не долечиться. Снова лежу, страшно
  Семенович: Я беру паузу, чтобы посмотреть, от кого хочу произвести потомство – выбрать самца
  Семенович: Я беру паузу, чтобы посмотреть, от кого хочу произвести потомство – выбрать самца
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS