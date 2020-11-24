Бульвар Шоубиз
 
24 ноября, 2020
 
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"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"

Российский шоумен Максим Галкин показал, как выглядел в 20 лет.

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Галкин: Решил накопать себя во всей красе
Галкин: Решил накопать себя во всей красе
Фото: maxgalkinru / Instagram

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram подборку своих архивных снимков.

"Решил накопать себя во всей красе. Тут я выхожу из православной лавки на Халкидиках в умопомрачительных шортах, которые я, видать, подрезал у Сабрины. Играю в карты с братом у нас на даче во Внуково (прошу обратить внимание тех, кто считает, что моя нижняя губа выросла только сейчас, поверьте у меня все отросло длинным сразу), там же на даче играю в жмурки с друзьями, видимо, тоже на деньги. А еще я на лыжах впервые, причем в Турции, на горе, и в баре – счастливый, что спустился живым", – написал Галкин.

Шоумен отметил, что все снимки были сделаны в 1996–1997 годах.

Он признался, что решил сделать публикацию такого формата после того, как увидел архивные фото, опубликованные телеведущей Анастасией Ивлеевой.

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Теги: архив, Максим Галкин, фото, шоумен
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