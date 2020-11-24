"Прыщавый лобешник и шрам, который еще не перекрыт татухой". Ивлеева показала свои архивные фото

Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Анастасия Ивлеева показала, как выглядела до того, как стала популярной.

Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и решка" на канале "Интер" Анастасия Ивлеева показала в Instagram архивные фото, сделанные в разные периоды, начиная с 2009 года.

"Тут и прыщавый лобешник, и шрам, который еще не перекрыт татухой, на втором фото, кстати, я с сеструхой раздавала листовки ресторана, в котором мы работали официантками, а на третьем моя подружаня детства, которая, скорее всего, меня убьет за это фото. Прикольно было порыться в архивах", – написала она.

Также Ивлеева призналась, что у нее есть фото времен работы танцовщицей гоу-гоу в клубе.

"Я фоткалась со звездами, которые приезжали петь туда по пятницам. Ох, с кем только не было фоток. Сейчас со всеми знакома лично, все побывали у меня на шоу и со всеми дружу", – рассказала она и пообещала показать эти снимки, если данный пост наберет 1 млн лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Анастасия Ивлеева родилась 8 марта 1991 года в Разметелево Ленинградской области (РФ). Шоу "Орел и решка" она вела в 2017 и 2018 годах. Тогда проект выходил на украинском канале "Интер" и российском "Пятница".

5 февраля 2020 года Ивлееву не впустили в Украину. Было установлено, что она посещала аннексированный Крым в 2017 году, незаконно нарушив государственные границы Украины.