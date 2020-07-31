Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2020
 
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Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"

Российский певец Алексей Узенюк, известный как рэпер Элджей, поделился в сети снимком, сделанным в машине скорой помощи – пять дней назад супруга артиста телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что они с мужем заразились коронавирусом.

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Элджей заразился коронавирусом вместе с женой
Элджей заразился коронавирусом вместе с женой
Фото: sayonaraboy / Instagram

Российский певец Алексей Узенюк, известный как рэпер Элджей, спустя пять дней после сообщения о заражении коронавирусом разместил в разделе Stories на своей странице в Instagram видео, снятое в машине скорой помощи.

В кадре артист запечатлен лежащим на носилках. На видео слышны звуки сирены.

Элджей обнародовал ролик, снятый в "скорой", без комментариев.

Фото: sayonaraboy / Instagram
Фото: sayonaraboy / Instagram

26 июля супруга Элджея российская телеведущая Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram сообщила, что они с мужем инфицированы коронавирусной инфекцией COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 31 июля коронавирусом в мире заразились 17 241 298 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни. В России количество заболевших – более 838 тыс. человек.

Теги: Россия, Элджей, Анастасия Ивлеева, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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