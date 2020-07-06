Суд отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину российскому рэперу Элджею

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск российского музыканта Элджея, обжаловавшего запрет СБУ пересекать границы Украины. Музыканту было запрещено въезжать в страну до ноября 2021 года.

ОАСК принял решение взыскать с СБУ компенсацию в пользу Элджея в размере 1536 грн Фото: sayonaraboy / Instagram

Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил решение Службы безопасности Украины (СБУ) от 27 ноября 2018 года о запрете на въезд в Украину сроком на три года российскому певцу Алексею Узенюку, известному как рэпер Элджей. Решение суда от 25 июня обнародовано в реестре судебных решений.

Постановление суда опубликовано без указания имени истца, однако с уточнением даты и обстоятельств вынесения запрета, которые указывают на то, что речь идет о российском исполнителе Узенюке.

Причиной запрета Узенюку пересекать границы Украины стал запрос в СБУ на тот момент внефракционного народного депутата Владимира Парасюка, обратившего внимание на видеозапись выступления российского артиста в аннексированном Крыму, которая была обнародована в YouTube, а также заявление рэпера в российских СМИ о том, что "Крым является российской территорией".

В решении суда говорится, что вскоре после вынесения запрета Узенюк обжаловал решение СБУ, посчитав его незаконным.

После рассмотрения иска Узенюка ОАСК пришел к выводу, что СБУ запретила ему въезд в страну на основании недостоверной информации.

"Cуд отмечает, что оспариваемое решение было принято ответчиком на основании недостоверных и не подкрепленных соответствующими, допустимыми доказательствами сведений, полученных из социальной сети YouTube без проведения процедуры верификации владельцев аккаунтов пользователей данной социальной сети в предусмотренном действующим национальным процессуальным законом", – говорится в решении суда.

В заключительной части судебного постановления подчеркивается, что оно может быть обжаловано в установленный законом срок.

Также ОАСК принял решение взыскать с СБУ компенсацию за судебные издержки в пользу российского артиста в размере 1 536 грн.

В ноябре 2018 года СБУ запретила Элджею въезд в Украину. "В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 года было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на три года", – говорилось в заявлении в СБУ.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.