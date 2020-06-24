В СБУ рассказали, почему отменили запрет на въезд российской актрисе Варнаве

За период действия запрета не поступало данных о действиях российской актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, сообщили в СБУ.

В Службе безопасности Украины сообщили, что срок запрета на въезд для российской актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы закончился и о действиях, которые могут угрожать нацбезопасности с ее стороны, спецслужбе неизвестно. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на ответ СБУ.

"Органами и подразделениями СБ Украины решение о запрете въезда на территорию Украины принимается в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено, принимается решение об отмене запрета въезда в Украину этому лицу", – говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что в марте этого года проинформировали Министерство культуры Украины об обновлении информации.

16 июня сообщалось, что Министерство культуры Украины исключило российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства еще в марте, однако украинские СМИ обратили на него внимание после того, как стало известно, что "Новый канал" пропустил сроки обращения по иску об исключении ведущей из этого списка.

Варнава была ведущей программы "Кто сверху?" на "Новом канале". В мае 2017 года СБУ запретила телеведущей въезд в Украину на пять лет из-за посещения ею оккупированного Крыма.

21 марта 2019 года Варнава была занесена Министерством культуры в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

В 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать и распространять на территории Украины фильм "Восемь первых свиданий", снятый в 2012 году с участием Варнавы. Одну из ролей в ленте сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

"Новый канал" просил суд отменить приказ Минкульта о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, на основании обращения СБУ о включении в этот перечень Варнавы. Среди других требований иска – признание противоправным обращения СБУ к Минкульту о внесении Варнавы в "черный список".

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.