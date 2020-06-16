Клуб читателей
ГОРДОН
 
КУЛЬТУРА

Российскую телеведущую Варнаву исключили из списка лиц, которые угрожают безопасности Украины

Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава, которой в мае 2017 года запретили въезд в Украину из-за посещения ею оккупированного Крыма, больше не входит в список артистов, которые создают угрозу для национальной безопасности, сообщили в Министерстве культуры Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Варнаве был запрещен въезд в Украину на пять лет
Варнаве был запрещен въезд в Украину на пять лет 
Фото: Екатерина Варнава / Facebook

Министерство культуры Украины исключило российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. 

Соответствующий приказ был опубликован (.pdf) на сайте ведомства еще в марте, однако украинские СМИ обратили на него внимание после того, как стало известно, что "Новый канал" пропустил сроки обращения по иску об исключении ведущей из этого списка. 

В комментарии "Медианяне", опубликованном 15 июня, представители вещателя объяснили: обращаться в суд не было смысла, так как Варнаву уже исключили из списка. 

"По мере поступления в Министерство культуры от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, информация на сайте будет обновляться", – говорится в сообщении.

Варнава была ведущей программы "Кто сверху?" на "Новом канале". В мае 2017 года СБУ запретила телеведущей въезд в Украину на пять лет из-за посещения ею оккупированного Крыма.

21 марта 2019 года Варнава была занесена Министерством культуры в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

В 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать и распространять на территории Украины фильм "Восемь первых свиданий", снятый в 2012 году с участием Варнавы. Одну из ролей в ленте сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

"Новый канал" просил суд отменить приказ Минкульта о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, на основании обращения СБУ о включении в этот перечень Варнавы. Среди других требований иска – признание противоправным обращения СБУ к Минкульту о внесении Варнавы в "черный список".

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Киев, СБУ, Крым, Украина, культура, аннексия, запрет, Минкульт, Владимир Зеленский, черный список, безопасность, Екатерина Варнава, министерство культуры, актриса
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS