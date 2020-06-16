Российскую телеведущую Варнаву исключили из списка лиц, которые угрожают безопасности Украины

Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава, которой в мае 2017 года запретили въезд в Украину из-за посещения ею оккупированного Крыма, больше не входит в список артистов, которые создают угрозу для национальной безопасности, сообщили в Министерстве культуры Украины.

Варнаве был запрещен въезд в Украину на пять лет Фото: Екатерина Варнава / Facebook

Министерство культуры Украины исключило российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Соответствующий приказ был опубликован (.pdf) на сайте ведомства еще в марте, однако украинские СМИ обратили на него внимание после того, как стало известно, что "Новый канал" пропустил сроки обращения по иску об исключении ведущей из этого списка.

В комментарии "Медианяне", опубликованном 15 июня, представители вещателя объяснили: обращаться в суд не было смысла, так как Варнаву уже исключили из списка.

"По мере поступления в Министерство культуры от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, информация на сайте будет обновляться", – говорится в сообщении.

Варнава была ведущей программы "Кто сверху?" на "Новом канале". В мае 2017 года СБУ запретила телеведущей въезд в Украину на пять лет из-за посещения ею оккупированного Крыма.

21 марта 2019 года Варнава была занесена Министерством культуры в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

В 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать и распространять на территории Украины фильм "Восемь первых свиданий", снятый в 2012 году с участием Варнавы. Одну из ролей в ленте сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

"Новый канал" просил суд отменить приказ Минкульта о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, на основании обращения СБУ о включении в этот перечень Варнавы. Среди других требований иска – признание противоправным обращения СБУ к Минкульту о внесении Варнавы в "черный список".

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.