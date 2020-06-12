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Украинский суд отказался исключить российскую телеведущую Варнаву из "черного списка"

Иск об исключении российской актрисы Екатерины Варнавы из "черного списка" подал "Новый канал", ответчиками указываются Служба безопасности Украины и Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

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В мае 2017 года СБУ запретила Варнаве въезд в Украину на пять лет из-за посещения ею оккупированного Крыма
В мае 2017 года СБУ запретила Варнаве въезд в Украину на пять лет из-за посещения ею оккупированного Крыма
Фото: kativarnava / Instagram

Окружной админсуд Киева оставил без рассмотрения иск об обжаловании включения российской телеведущей Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе суда.

Иск подал "Новый канал", ответчиками указываются Служба безопасности Украины и Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

"Соответствующее решение принято судом из-за пропуска истцом срока обращения в административный суд", – сообщили в ОАСК.

В суде также напомнили, что "Новый канал" ранее просил суд отменить приказ Минкульта о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, на основании обращения СБУ о включении в этот перечень Варнавы. Среди других требований иска – признание противоправным обращения СБУ к Минкульту о внесении Варнавы в "черный список".

Варнава была ведущей программы "Кто сверху?" на "Новом канале". В мае 2017 года СБУ запретила телеведущей въезд в Украину на пять лет из-за посещения ею оккупированного Крыма.

21 марта 2019 года Варнава была занесена Министерством культуры в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

В 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать и распространять на территории Украины фильм "Восемь первых свиданий", снятый в 2012 году с участием Варнавы. Одну из ролей в ленте сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, СБУ, кино, Владимир Зеленский, Екатерина Варнава, Министерство культуры и информационной политики
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