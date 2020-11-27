Бульвар Шоубиз
 
27 ноября, 2020
 
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"Можно купить бесплатно". Лиза Галкина презентовала первую выставку своих картин

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, опубликовал ролик с картинами своей семилетней дочери Лизы.

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Лизе Галкиной в сентябре исполнилось семь лет
Лизе Галкиной в сентябре исполнилось семь лет
Скриншот: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео с участием своих детей, Лизой и Гарри, с голосом жены за кадром.

"Художник Елизавета Галкина, продюсер Гарри Галкин, оператор и ведущая Алла Пугачева, толпа восторженных посетителей", – написал он.

В ролике Пугачева рассказала, что Гарри расклеил по дому афиши выставки картин своей сестры.

Лиза перерезала ленту в знак открытия экспозиции.

"Елка под Новый год", "Веселый краб", "Реактивный самолет", "Стрекоза", "Фантастическая бабочка", "Желтые паруса", "Разноцветная рыбка-переливница", – перечислила названия картин Лиза.

На вопрос своей мамы, можно ли приобрести картины, девочка ответила утвердительно.

"Можно бесплатно купить", – объяснила она.

"По вопросам продажи обращайтесь ко мне", – подхватил Гарри.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.

Теги: Алла Пугачева, выставка, картина, Максим Галкин, Лиза Галкина, певица, Гарри Галкин, картины, шоумен
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