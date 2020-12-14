"Найди Аллу Борисовну", "Как привидение". Галкин поделился утренним снимком жены и детей

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг 71-летней певицы Аллы Пугачевой, обнародовал в Instagram фото, сделанное утром в их замке в подмосковной деревне Грязь.
На фото семилетние дети Лиза и Гарри в верхней одежде позируют на переднем плане. За ними – Пугачева, выглядывающая из-за угла, в халате и без видимого макияжа.
"В школу!" – написал он и сопроводил пост хештегами "каждое утро" и "так и живем".
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Подписчики прокомментировали фото.
"Найди Аллу Борисовну", – написала eni_stolyarova.
"Я думала, это привидение", – отметила helena1_9_9_3.
"Зря ее в кадр включили. Как привидение", – заявила n_a_t_y_75.
Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.
15 апреля Пугачевой исполнился 71 год.