Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео с участием детей, семилетних Лизы и Гарри. В ролике дети сначала вместе сыграли на пианино, а в финале – Гарри один.
"Моя любимая украинская песня", – сказал он.
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"Что-то я не узнала эту украинскую песню", – прокомментировала подписчица anya.dolgova2017.
"А мій милий вареничків хоче", – ответил ей aleksey_vasilievich.
"Ой, на горі два дубки", наверное", – предположила koshkanochka.
"Ой, на горі та й женці жнуть", – заявила _julija79.
Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. Их дети Гарри и Лиза родились 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.