Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню

Подписчики российского шоумена Максима Галкина гадают, какую именно украинскую песню исполнил его сын от певицы Аллы Пугачевой, семилетний Гарри Галкин.

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео с участием детей, семилетних Лизы и Гарри. В ролике дети сначала вместе сыграли на пианино, а в финале – Гарри один.



"Моя любимая украинская песня", – сказал он.

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"Что-то я не узнала эту украинскую песню", – прокомментировала подписчица anya.dolgova2017.

"А мій милий вареничків хоче", – ответил ей aleksey_vasilievich.

"Ой, на горі два дубки", наверное", – предположила koshkanochka.

"Ой, на горі та й женці жнуть", – заявила _julija79.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. Их дети Гарри и Лиза родились 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.