  "Может себе позволить". Воробей прокомментировала политические пародии Галкина

По словам российской пародистки Елены Воробей, ей импонирует чувство юмора коллеги по сцене Максима Галкина.

Российская актриса и пародистка Елена Воробей в интервью, которое 10 декабря размещено на YouTube-канале Super, заявила, что ее коллега Максим Галкин довольно быстро реагирует на события, записывая в ответ сатирические пародии.

"Макс – прекрасный пародист. Мне очень нравится его чувство юмора. Нас всех, правда, заносит. Я смотрю его работы в Instagram – там появляются образы политиков, резонеров, которые звучали в медийном пространстве, тех, о ком говорят. Он довольно быстро реагирует. Там есть очень много талантливых работ и он один из немногих, кто может себе позволить так честно, так красиво работать в жанре сатиры", – заявила она.

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Видео: Super / YouTube

В сентябре 2020 года Галкин записал пародию на переговоры на тот момент президента Беларуси Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным, а в середине октября показал пародию на украинского президента Владимира Зеленского, а также появился в женском образе в пародии на советский фильм "Служебный роман".