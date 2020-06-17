"Я здорова. Ну, врачи так говорят". Переболевшая COVID-19 Воробей сняла видео

Российская актриса оригинального жанра Елена Воробей, у которой диагностировали COVID-19, сообщила, что уже не болеет.

53-летняя российская актриса оригинального жанра Елена Воробей, переболевшая COVID-19, рассказала в Instagram, что врачи подтвердили: она здорова.

"Смур позади, только радость впереди... Отсидела я свои 15 суток... Спасибо докторам, семье, друзьям, подписчикам. Возвращение коронованной воробьихи", – написала она.

В ролике Воробей одевается, чтобы выйти на улицу.

"Мне уже можно. У меня карантин закончился. Я тест сдала. Все. Я здорова. Ну, врачи так говорят", – сказала она.

Воробей 31 мая рассказала, что заразилась коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Число заболевших в РФ составляет 553 301, 304 342 человека выздоровели, 7478 умерли, сообщает сайт "Стопкоронавирус РФ".

По состоянию на утро 17 июня во всем мире коронавирусом заразилось более 8,1 млн человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стали 443 730 человек, выздоровели более 3,9 млн.