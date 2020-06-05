"Лекарства не особо действуют". Заразившаяся коронавирусом Воробей рассказала о своем тяжелом состоянии

Российская актриса оригинального жанра Елена Воробей, у которой диагностировали COVID-19, призналась, что не могла выйти на связь с подписчиками из-за плохого самочувствия.

Воробей: Было тяжеловато и физически, и психологически Фото: vorobei_elena / Instagram

Российская актриса оригинального жанра Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в Instagram.

"Не выходила на связь, простите, друзья... Было тяжеловато и физически, и психологически, видимо потому, что лекарства не особо действуют. Но сейчас я желаю скорейшего выздоровления тебе, мой дорогой, ты сильный, я верю, ты справишься", – написала она.

Актриса не отметила, кому именно адресовала слова ободрения.

Воробей 31 мая рассказала, что заразилась коронавирусом.

5 июня у Елены Воробей день рождения. Ей исполняется 53 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Число заболевших в РФ составляет 449 834, 212 680 человек выздоровели, 5528 умерли, сообщает сайт "Стопкоронавирус РФ".

По состоянию на утро 5 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6 635 004 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стали 391 179 человек, выздоровело 2 872 731.