"Почти как каска в армии". Российский продюсер Рудковская надела на голову своей собаки апельсиновую корку. Фото

Российский продюсер Яна Рудковская показала своего домашнего питомца.

Рудковская о своей собаке: Наша Фифа – единственная, кто в нашей семье снимается за вкусную еду Фото: rudkovskayaofficial / Instagram

Российский продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram фото со своей собакой Фифой на руках. На голову животного в виде шапочки надета половина кожуры апельсина.

"Наша Фифа – единственная, кто в нашей семье снимается за вкусную еду. У Фифы всегда есть свободное время, она никогда не задает вопросов, ее не надо уговаривать. Она всегда безотказна", – написала Рудковская.

"Каска классная у Фифы", – написал pro.insta.blog.

"Шлем зачетный, почти как каска в армии", – отметил fermerskiy_magazin_kizlyar05.

45-летняя Яна Рудковская – музыкальный продюсер, предприниматель. Она более 10 лет продюсирует российского певца Диму Билана.