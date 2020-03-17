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Умерла вдова Гагарина

Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина, скончалась в Звездном городке в возрасте 84 года.

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Юрий Гагарин с женой в 1964 году
Юрий Гагарин с женой в 1964 году
Фото: ru.wikipedia.org

Вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина Валентина умерла 17 марта на 85-м году жизни, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на Центр подготовки космонавтов.

Где и когда пройдут похороны, пока неизвестно.

Источник в Звездном городке сообщил агентству, что около месяца назад у Гагариной произошел обширный инсульт, ей провели операцию по удалению тромба.

Валентина Гагарина (в девичестве Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. В 1957 году вышла замуж за летчика Юрия Гагарина.

После гибели мужа в 1968 году Гагарина больше не вышла замуж. Стала автором двух книг о первом космонавте, работала лаборантом-биохимиком в Звездном городке.

Теги: Россия, Юрий Гагарин
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