"Во всех сериалах прекрасна, а уж тем более в жизни". Звезда "Великолепного века" Узерли показала черно-белые портреты

36-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли опубликовала в Instagram портретную фотосессию. Все снимки черно-белые.
"Аналог", – написала она.
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Analogue * @martinmonknet #analoguephotography #analoguevibes
Поклонники прислали актрисе в комментариях символы "сердце" и "цветок".
"Вы во всех сериалах прекрасны, а уж тем более в жизни", – написал turk_serial_0.
Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия). Она – четвертый ребенок в семье. Кроме старшей родной сестры Джанан, у нее есть два старших брата, Денни и Кристофер, от первого брака матери. Отец актрисы – турок, а мать – немка.
Наиболее известная роль актрисы – Хюррем в сериале "Великолепный век".