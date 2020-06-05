"Во всех сериалах прекрасна, а уж тем более в жизни". Звезда "Великолепного века" Узерли показала черно-белые портреты

Турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", обнародовала портреты, на которых ее лицо запечатлено крупным планом.

36-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли опубликовала в Instagram портретную фотосессию. Все снимки черно-белые.

"Аналог", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Analogue * @martinmonknet #analoguephotography #analoguevibes Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 4 Июн 2020 в 2:17 PDT

Поклонники прислали актрисе в комментариях символы "сердце" и "цветок".

"Вы во всех сериалах прекрасны, а уж тем более в жизни", – написал turk_serial_0.

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия). Она – четвертый ребенок в семье. Кроме старшей родной сестры Джанан, у нее есть два старших брата, Денни и Кристофер, от первого брака матери. Отец актрисы – турок, а мать – немка.

Наиболее известная роль актрисы – Хюррем в сериале "Великолепный век".