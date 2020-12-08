"Копия мамы, глазки и взгляд мамочки", "Ангелочек", "Маленькое золотце". Дочь Пугачевой и Галкина сыграла на пианино

Семилетняя Лиза Галкина, дочь российской певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина рассказала своему отцу, о чем рассказывает сыгранная ею мелодия.

Российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, разместил в Instagram видео, на котором запечатлена их семилетняя дочь Лиза, играющая на пианино.

"Вообще, это получается так, что утро, солнце и все остальное, то, что светит, говорит ночи и всем остальным, тому, что темное. А утро потом отвечает ему. Вот так", – раскрыла она смысл музыки, которую исполнила.

"Умница", – отреагировал Галкин.

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Подписчики прокомментировали видео.

"Копия мамы, глазки и взгляд мамочки", – написала victoria_puzyreva.

"Ангелочек", – отреагировала sever8429.

"Маленькое золотце", – прокомментировала shutkaekaterina.

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу