"Перевернула жизнь". Успенская в день рождения дочери обнародовала трогательный пост

Российская певица Любовь Успенская поздравила свою дочь Татьяну Плаксину с днем рождения.

Российская певица Любовь Успенская на своей странице в Instagram обнародовала подборку снимков своей дочери, художницы Татьяны Плаксиной.

"31 год назад 27 декабря стал для меня самым счастливым днем. На свет появилась моя долгожданная дочь Таня. Она перевернула мою жизнь, Таня сумела наполнить мою жизнь абсолютно новыми красками. Я желаю тебе удачи, быть здоровой и счастливой. С днем рождения", – написала она.

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Успенская была замужем четыре раза. Ее единственная дочь Татьяна родилась в 1989 году. Отец девушки – четвертый муж Успенской, бизнесмен Александр Плаксин.

Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве. Наиболее известные песни из репертуара певицы – "Карусель", "Кабриолет", "К единственному, нежному".