66-летняя Успенская составила завещание, чтобы спать спокойно

66-летняя российская певица Любовь Успенская составила завещание. Об этом 14 декабря она заявила в комментарии российскому таблоиду StarHit.
По словам артистки, на этот шаг ее сподвигло желание облегчить жизнь человеку, который после ее смерти унаследует имущество. Певица отметила, что считает свой поступок предусмотрительным и теперь может спать спокойно.
Успенская не сообщила, кому достанется ее наследство.
Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве. Наиболее известные песни из репертуара певицы – "Карусель", "Кабриолет", "К единственному, нежному".
Успенская была замужем четыре раза. У певицы есть дочь – художница Татьяна Плаксина (1989). Отец девушки – четвертый муж Успенской, бизнесмен Александр Плаксин.
Отношения между матерью и дочерью находятся в состоянии конфликта. В начале ноября 2020 года Успенская заявила, что хочет усыновить ребенка.