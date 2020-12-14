Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2020
 
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66-летняя Успенская составила завещание, чтобы спать спокойно

66-летняя российская певица Любовь Успенская считает, что поступила предусмотрительно, заранее составив завещание.

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В феврале 2021 года Успенской исполнится 67 лет
В феврале 2021 года Успенской исполнится 67 лет
Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

66-летняя российская певица Любовь Успенская составила завещание. Об этом 14 декабря она заявила в комментарии российскому таблоиду StarHit.

По словам артистки, на этот шаг ее сподвигло желание облегчить жизнь человеку, который после ее смерти унаследует имущество. Певица отметила, что считает свой поступок предусмотрительным и теперь может спать спокойно.

Успенская не сообщила, кому достанется ее наследство.

Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве. Наиболее известные песни из репертуара певицы – "Карусель", "Кабриолет", "К единственному, нежному".

Успенская была замужем четыре раза. У певицы есть дочь – художница Татьяна Плаксина (1989). Отец девушки – четвертый муж Успенской, бизнесмен Александр Плаксин. 

Отношения между матерью и дочерью находятся в состоянии конфликта. В начале ноября 2020 года Успенская заявила, что хочет усыновить ребенка.

Теги: смерть, Любовь Успенская, певица, завещание
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