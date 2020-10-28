  "Ее убили". Успенская рассказала о семейной трагедии

66-летняя российская певица Любовь Успенская заявила, что ее мать Елену Чайку убили в поезде.

Успенская о маме: Ее кирпичом били по лицу Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

66-летняя российская певица Любовь Успенская в эфире YouTube-канала "Между нами" в одноименном шоу певицы Валерии призналась, что ее мать Елена Чайка умерла насильственной смертью.

По словам певицы, она узнала об этом недавно, а ранее считала, что мать умерла при родах из-за врачебной халатности.

"Открываю правду. Мама не умерла, а ее убили. Я начала копать. Мне сказали, что она ехала в поезде и ее кирпичом били по лицу", – рассказала Успенская.

Певица отметила, что узнать правду ей помогли влиятельные друзья из Киева.

"Они пробили там все кладбища. Должна быть регистрация имени, но ни на одном кладбище нет Елены Чайки", – отметила Успенская.

Исполнительница предполагает, что ее маму убили, когда она в 1954 году ехала на заработки.

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Видео: Между нами / YouTube

Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве. Она исполняет песни в жанре шансон и городской романс. Американский продюсер Леонард Лев в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что певица попала в США благодаря его содействию.