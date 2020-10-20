"Россия и Америка". Успенская и Наргиз спели об "одной судьбе на две страны". Аудио
Российские певицы Любовь Успенская и Наргиз (Наргиз Закирова) презентовали дуэтную песню "Россия и Америка". Аудио опубликовали на YouTube-канале "Первое Музыкальное". Композицию сопроводили совместной фотографией исполнительниц. "От берега до берега – Россия и Америка. По небу две прямые, но мы везде родные. От берега до берега – Россия и Америка, две перелетных птицы, и нет для нас границы. (...) Послушай боль свою со стороны. Одна судьба, но две страны", – поется в песне.
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