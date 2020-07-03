"Очень красивая женщина. Издали сразу видна..." Успенская позировала за рулем кабриолета

Российская певица Любовь Успенская поделилась свежими фотографиями.

Успенская: Погода этим летом как нельзя кстати для прогулок на кабриолете. Жизнь прекрасна! Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

66-летняя российская певица Любовь Успенская на своей странице в Instagram обнародовала снимки, для которых позировала за рулем кабриолета.

"Погода этим летом как нельзя кстати для прогулок на кабриолете. Жизнь прекрасна! Нужно только суметь увидеть, почувствовать и взять свое. Желаю всем прекрасного выходного дня", – написала она.

"А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь", – процитировала песню из репертуара Успенской miss_aetbaeva.

"Очень красивая женщина. Издали сразу видна..." – написала nastysha.apeks.

Успенская работала певицей в ресторанах США с 1978 года до начала 1990-х.

Американский продюсер Леонард Лев в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что певица попала в США благодаря его содействию.