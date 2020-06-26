Бульвар Шоубиз
 
26 июня, 2020
 
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Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме

Российская певица Любовь Успенская заявила, что была арестована полицией США за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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Успенская: Тюрьма это не мое
Успенская: Тюрьма – это не мое
Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

Российская певица Любовь Успенская в интервью YouTube-каналу Super сообщила, что провела в американской тюрьме ночь после ареста за вождение в нетрезвом виде.  

"Выпила, меня арестовали. Не пьяная была – выпила. Видно, скорость большая была, полиция увидела, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме. И я поняла, что тюрьма – это не мое", – рассказала Успенская. 

ВИДЕО
Видео: Super / YoTube

Успенская работала певицей в ресторанах США с 1978 года до начала 1990-х. 

Американский продюсер Леонард Лев в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что певица попала в США благодаря его содействию. 

Теги: США, автомобили, авария, алкоголь, Любовь Успенская, Леонард Лев
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