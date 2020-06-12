"Просто влюбилась в этого замечательного парня". Успенская опубликовала фото с мужчиной

66-летняя российская певица Любовь Успенская разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена с певцом Dava (Давидом Манукяном).
"Еще одна рыбка попала в мои сети. Просто влюбилась в этого замечательного парня. Мы готовим для вас сюрприз. Тому, кто первый угадает какой, подарю лайк", – написала она.
"А он тебе уже пел: "Люба, Любонька, целую твои губоньки?" – спросил певец Николай Басков.
Успенская ему не ответила.
Любовь Успенская родилась в Киеве в 1954 году. Певица была замужем четыре раза.
В четвертом браке с Александром Плаксиным у артистки родилась дочь Татьяна. В настоящее время отношения между матерью и 31-летней дочерью не складываются.
В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.
По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.