"Просто влюбилась в этого замечательного парня". Успенская опубликовала фото с мужчиной

Российская певица Любовь Успенская, позируя для фото, обняла молодого российского певца.

Успенская: Еще одна рыбка попала в мои сети Фото: uspenskayalubov / Instagram

66-летняя российская певица Любовь Успенская разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена с певцом Dava (Давидом Манукяном).

"Еще одна рыбка попала в мои сети. Просто влюбилась в этого замечательного парня. Мы готовим для вас сюрприз. Тому, кто первый угадает какой, подарю лайк", – написала она.

"А он тебе уже пел: "Люба, Любонька, целую твои губоньки?" – спросил певец Николай Басков.

Успенская ему не ответила.

Любовь Успенская родилась в Киеве в 1954 году. Певица была замужем четыре раза.

В четвертом браке с Александром Плаксиным у артистки родилась дочь Татьяна. В настоящее время отношения между матерью и 31-летней дочерью не складываются.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.