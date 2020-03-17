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17 марта, 2020
 
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Успенская заявила, что ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью о матери

Российская певица Любовь Успенская заявила, что российские ток-шоу преподносят ее отношения с дочерью Татьяной Плаксиной в скандальном свете.

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Успенская (на фото справа): Время совершенно не лечит, оно только расставляет все по своим местам
Успенская (на фото справа): Время совершенно не лечит, оно только расставляет все по своим местам
Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

Российская певица Любовь Успенская в Instagram заявила, что ее дочь Татьяна Плаксина за деньги дает скандальные интервью о матери. 

"Мне потребовалось какое-то время, чтобы хоть немного прийти в себя после всех событий, произошедших в моей жизни. Несмотря ни на что, я продолжала работать все это время, продолжала трудиться и полностью отдала себя музыке. Время совершенно не лечит, оно только расставляет все по своим местам. И я уверена, что настанет тот день, когда это произойдет", – написала она.

Успенская заявила, что для нее профессия журналиста абсолютно опорочена, поскольку российские шоу сделали из ее конфликта с дочерью сериал.

"Я абсолютно разуверилась в том, что кому-то действительно нужна правда", – сказала она.

Певица подчеркнула, что скандальные ток-шоу растеряли человечность в погоне за рейтингом.

"Покупая участие моей дочери за суммы, кратные тысячам долларов, нанимая людей для слежки за ней, за мной, за близкими людьми моей семьи, все норовят только ухватить лакомый кусочек "горячей" темы. А в сухом остатке из всего этого делают спектакль, абсолютно далекий от истины. Татьяна сейчас успешно зарабатывает на шоу, которые оплачивают ее участие с конкретным подтекстом. Вот она – правда. И очень жаль, что средства массовой информации в этой стране, по большей части, стали продажными и лживыми. То и дело все стараются преподнести информацию в том виде, в котором она будет еще скандальнее", – отметила Успенская.

По словам Успенской, ее дочери заплатили $15 тыс. за скандальное интервью.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

Плаксина призналась, что принимала марихуану.

ВИДЕО
Видео: Пусть говорят / YouTube

Дочь Успенской в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие чего потеряла зубы. После этого певица побрила дочь наголо.

Теги: Любовь Успенская, Татьяна Плаксина
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