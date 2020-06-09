Успенская о Ефремове: Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться без дела. Жаль, что не смогла помочь предотвратить это ДТП

Российская певица Любовь Успенская рассказала, что на днях разговаривала с актером Михаилом Ефремовым по телефону.

Российская певица Любовь Успенская считает, что одной из причин, которые спровоцировали смертельную аварию с участием российского актера Михаила Ефремова, является его профессиональная невостребованность. Об этом она написала в Instagram.

"Мне очень жаль, что я как его друг не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП. Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться без делаt. В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось. Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни и поддались слабостям. Речь сейчас не только о Мише. Но к сожалению, и его эта участь не обошла стороной", – написала она.

По словам Успенской, они общались с Ефремовым достаточно редко, но накануне аварии созвонились.

"Я не услышала в его голосе то, что могла бы. Мне кажется, я могла бы помочь, вытащить его из депрессии, из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило", – считает певица.

Успенская подчеркнула, что окажет материальную поддержку семье Сергея Захарова, который погиб в результате аварии.

"Я выражаю соболезнования родным и близким погибшего. В один миг мир потерял сына, мужа и отца. Хотелось бы оказать им хоть какую-то помощь", – написала она.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада" на Смоленской площади в Москве.

По данным Telegram-канала Baza, Ефремов развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона, по словам очевидцев, зажало в машине. По данным источников ТАСС, пострадавший Сергей Захаров 1963 года рождения поступил в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. У него были открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы. 9 июня он скончался в больнице.

По информации свидетелей ДТП, с Ефремовым в машине были двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

Вначале правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на семь лет.

По данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Сперва 56-летнего актера выпустили под подписку о невыезде. Позже уголовное дело в отношении водителя автомобиля Jeep Grand Cherokee, который 8 июня стал участником ДТП в Москве со смертельным исходом, переквалифицировали на более тяжкую статью, сообщило 9 мая главное управление МВД России по Москве. В сообщении не указана фамилия водителя, но обстоятельства ДТП указывают, что речь идет об актере Михаиле Ефремове.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова. Известен чтением сатирических стихов в рамках проекта "Гражданин поэт".