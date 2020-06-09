Успенская о Ефремове: Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться без дела. Жаль, что не смогла помочь предотвратить это ДТП

Российская певица Любовь Успенская считает, что одной из причин, которые спровоцировали смертельную аварию с участием российского актера Михаила Ефремова, является его профессиональная невостребованность. Об этом она написала в Instagram.
"Мне очень жаль, что я как его друг не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП. Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться без делаt. В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось. Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни и поддались слабостям. Речь сейчас не только о Мише. Но к сожалению, и его эта участь не обошла стороной", – написала она.
По словам Успенской, они общались с Ефремовым достаточно редко, но накануне аварии созвонились.
"Я не услышала в его голосе то, что могла бы. Мне кажется, я могла бы помочь, вытащить его из депрессии, из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило", – считает певица.
Успенская подчеркнула, что окажет материальную поддержку семье Сергея Захарова, который погиб в результате аварии.
"Я выражаю соболезнования родным и близким погибшего. В один миг мир потерял сына, мужа и отца. Хотелось бы оказать им хоть какую-то помощь", – написала она.
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Вчера всех нас взбудоражила и шокировала новость о том что Михаил Ефремов стал виновником аварии в Москве. Мне очень жаль, что я, как его друг, не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП. Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться «без дела». В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось. Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни, и поддались своим слабостям. Речь сейчас не только о Мише. Но, к сожалению и его эта участь не обошла стороной. Мы разговаривали буквально на днях, хотя обычно он звонит редко. От этого ещё грустнее. Что я не услышала в его голосе, в трубке телефона то, что могла бы... Мне кажется я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило. Я не пытаюсь никого защитить. Лишь хочу сказать, что мне больно и обидно, что я не смогла ничего сделать. То, что произошло, безусловно ужасно. Я выражаю соболезнования родным и близким погибшего. В один миг мир потерял сына, мужа и отца... Хотелось бы оказать им хоть какую-то помощь. А в этой ситуации, я думаю, она необходима. И я обязательно это сделаю. * #ефремов #дтп
Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада" на Смоленской площади в Москве.
По данным Telegram-канала Baza, Ефремов развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона, по словам очевидцев, зажало в машине. По данным источников ТАСС, пострадавший Сергей Захаров 1963 года рождения поступил в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. У него были открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы. 9 июня он скончался в больнице.
По информации свидетелей ДТП, с Ефремовым в машине были двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.
Вначале правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на семь лет.
По данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Сперва 56-летнего актера выпустили под подписку о невыезде. Позже уголовное дело в отношении водителя автомобиля Jeep Grand Cherokee, который 8 июня стал участником ДТП в Москве со смертельным исходом, переквалифицировали на более тяжкую статью, сообщило 9 мая главное управление МВД России по Москве. В сообщении не указана фамилия водителя, но обстоятельства ДТП указывают, что речь идет об актере Михаиле Ефремове.
Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова. Известен чтением сатирических стихов в рамках проекта "Гражданин поэт".