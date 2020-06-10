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10 июня, 2020
 
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"Мы тут Успенских не ждали!". Дочь российской певицы обратилась к матери

Дочь российской певицы Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина заявила, что апартаменты в Лос-Анджелесе были куплены ее отцом, бизнесменом Александром Плаксиным.

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Дочь Успенской обратилась к матери: А ты, пожалуйста, больше не упоминай имя моего отца!
Дочь Успенской обратилась к матери: А ты, пожалуйста, больше не упоминай имя моего отца!
Фото: pacha_tati / Instagram

Дочь российской певицы Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина заявила в Instagram, что "Успенских" не ждала, противопоставив мать своему отцу, бизнесмену Александру Плаксину.

"Напоминаю, "апартаменты" на 106 [в Лос-Анджелесе] куплены семьей Плаксина. Это наша квартира. Мы тут Успенских не ждали! Моя тетя Регина, вечная память! А ты, пожалуйста, больше не упоминай имя моего отца!" – заявила она.

В программе "Ты не поверишь!" на НТВ сказали, что апартаменты в Лос-Анджелесе купила Успенская.

Певица заявила, что ее муж больше всего боялся переезда дочери в США, поскольку она займет все его пространство.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.

Теги: скандал, Любовь Успенская, певица, квартира, Татьяна Плаксина, Александр Плаксин
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