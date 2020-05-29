"Надо рядом мужчинку", "Надо лечиться", "Кроме марихуаны ничего не надо". Дочь Успенской написала портрет женщины с голой грудью

Новую картину дочери российской певицы Любови Успенской, художницы Татьяны Плаксиной обсуждают в Instagram.

Плаксина: Не спрашивайте меня, почему мне грустно – подбодрите меня. Или это просто игра для вас – эта жизнь – эта полная чаша? Фото: pacha_tati / Instagram

Дочь российской певицы Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина разместила в Instagram портрет обнаженной до пояса девушки.

"Не спрашивайте меня, почему мне грустно – подбодрите меня. Или это просто игра для вас – эта жизнь – эта полная чаша?" – написала Плаксина.

"Да ей, кроме марихуаны, ничего не надо и ни кого. Не фантазируйте про какую-то семью, детей. Это уже не дочь Любовь Успенской, а оболочка, тело", – написала li.uda869.

"Вас надо лечить", – написал dimamindowg.

"Да, красный – оттенок любви, чтобы быть полноценной женщиной, надо иметь рядом мужчинку, который будет как бы играть с вами в любовь, ведь что такое любовь? Много понятий и каждый по своему ответит тебе: для старшего поколения любовь, вы дети и внуки, а пока вы молодые, полны энергии, – игра чувствами, романтика, эмоции, привязанность, внимание, конечно же, желания, страсть друг к другу, это словно дышать в такт, наслаждение, жизнь будет полной, когда вы создадите семью, ребеночка родите, смысл быть в любви. Любовь будет с вами", – прокомментировала mariamirrew.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.