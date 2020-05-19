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20 мая, 2020
 
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"В этой утробе было так холодно – она могла быть моей гробницей". Дочь Успенской показала свой автопортрет

Дочь российской певицы Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина рассказала, как рождалась ее картина "Голубой малыш".

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Дочь Успенской о картине "Голубой малыш": Ребенок родился внутри но не снаружи
Дочь Успенской о картине "Голубой малыш": Ребенок родился внутри – но не снаружи
Фото: pacha_tati / Instagram

Дочь российской певицы Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина разместила в Instagram свою картину "Голубой малыш".

"Голубой малыш" родился из воды – из воды – из-за засухи (ребенок родился внутри – но не снаружи)", – объяснила она, как начинала писать картину.

"И в этой утробе было так холодно – она могла быть моей гробницей – расцвела – расцвела сейчас – расцвела – каким-то образом – в какую сторону – каким-то образом – ты будешь – как вода, движущаяся без воли", – написала Плаксина.

"Ой, Господи боже мой!!! Ужас, что творится", – прокомментировала belozerova.55.

"Мне нравится. Еще одна Фрида Кало", – написала ursula.vurdalaka.

Плаксина также размещала свое фото, сделанное в бассейне, назвав его "Голубой малыш".

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась, "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.

Теги: художник, Любовь Успенская, психиатрия, певица, Татьяна Плаксина
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