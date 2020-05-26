"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной

Новую картину дочери российской певицы Любови Успенской, художницы Татьяны Плаксиной раскритиковали подписчики ее страницы в Instagram.

Плаксина: Начало яркое, начало длинное, позвольте мне превратить вас в мою любимую песню Фото: pacha_tati / Instagram

Дочь российской певицы Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина поделилась в Instagram своей новой картиной.

"Начало яркое, начало длинное, позвольте мне превратить вас в мою любимую песню", – написала Плаксина.

"Какой ужас. Даже представить страшно, что творится в голове этого человека", – заявила lana.vodolei.

"Вот так не слушать мамку", – прокомментировала margo_stag.

"Таня, твои картины не каждому понять, для меня в них боль и крик души, остановка сердца и мольба", – написала inga7timyr.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.