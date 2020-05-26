Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
26 мая, 2020
 
Новости

"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной

Новую картину дочери российской певицы Любови Успенской, художницы Татьяны Плаксиной раскритиковали подписчики ее страницы в Instagram.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Плаксина: Начало яркое, начало длинное, позвольте мне превратить вас в мою любимую песню
Плаксина: Начало яркое, начало длинное, позвольте мне превратить вас в мою любимую песню
Фото: pacha_tati / Instagram

Дочь российской певицы Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина поделилась в Instagram своей новой картиной.

"Начало яркое, начало длинное, позвольте мне превратить вас в мою любимую песню", – написала Плаксина.

"Какой ужас. Даже представить страшно, что творится в голове этого человека", – заявила lana.vodolei.

"Вот так не слушать мамку", – прокомментировала margo_stag.

"Таня, твои картины не каждому понять, для меня в них боль и крик души, остановка сердца и мольба", – написала inga7timyr.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.

Теги: искусство, художник, скандал, Любовь Успенская, певица, Татьяна Плаксина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
Алеся БАЦМАН
  Илларионов: Гордон жестко возвращает нас на грешную землю, заставляя задуматься, что нужно сделать для защиты от захвата власти бандитами в погонах и без
  Илларионов: Гордон жестко возвращает нас на грешную землю, заставляя задуматься, что нужно сделать для защиты от захвата власти бандитами в погонах и без
Андрей ИЛЛАРИОНОВ
Иноземцев: Давайте рассмотрим чудовищное, на первый взгляд, предложение – превращение Украины в офшор
Иноземцев: Давайте рассмотрим чудовищное, на первый взгляд, предложение – превращение Украины в офшор
Владислав ИНОЗЕМЦЕВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS