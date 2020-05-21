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21 мая, 2020
 
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"Зачем так издеваться?". Дочь Успенской испортила свое детское фото

Дочь российской певицы Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина обнародовала архивное фото, которое разрисовала красками.

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Дочь Успенской обнародовала снимок из своего прошлого
Дочь Успенской обнародовала снимок из своего прошлого
Фото: pacha_tati / Instagram

Дочь российской певицы Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина разместила в Instagram детский снимок. На фото Плаксина сверху нанесла краску.

"Дорогая Сельва, я люблю тебя. Тати", – написала Плаксина на испанском, не объяснив, кому адресовано послание.

Возможно, она подразумевала местность в Испании.

"Зачем красками пачкать детские воспоминания?" – спросила tigraira78.

"Зачем так издеваться над своим фото? Показать жалость?" – задала вопрос kamyshova20.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.

Теги: скандал, архив, Любовь Успенская, психиатрия, певица, фото, Татьяна Плаксина
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