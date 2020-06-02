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02 июня, 2020
 
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Дочь Успенской продемонстрировала искусственный фаллос. Фото

Дочь российской певицы Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина подписала искусственный половой орган своим именем.

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Плаксина: Всем, кто так "переживает" за меня
Плаксина: Всем, кто так "переживает" за меня
Фото: pacha_tati / Instagram

Дочь российской певицы Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина разместила в Instagram фото с фаллоимитатором в руке.

"Всем, кто так "переживает" за меня", – написала Плаксина.

Она нарисовала на искусственном половом органе зеленые сердечки и написала свое имя Pacha Tati – именно так девушку зовут в Instagram.

Плаксина закрыла возможность комментировать этот пост.

Подписчики Плаксиной ранее заявили, что ей надо лечиться у психиатра и посоветовали найти мужчину.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.

Теги: искусство, художник, Любовь Успенская, певица, Татьяна Плаксина, фаллоимитатор, фаллос
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