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02 июня, 2020
 
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"Вижу, у вас близкие отношения с этим сотрудником!". В Instagram обсудили фото Успенской, обнимающей мужчину

Российская певица Любовь Успенская позировала с молодым мужчиной на диване.

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Успенская: Провела выходные в прекрасной компании
Успенская: Провела выходные в прекрасной компании
Фото: uspenskayalubov / Instagram

66-летняя российская певица Любовь Успенская разместила в Instagram снимки, для которых позировала, обнимая коллегу, 28-летнего певца, участника шоу "Голос 7" на "Первом канале", Левана Кбилашвили.

Вместе они запечатлены на диване.

"Провела выходные в прекрасной компании. Как же мне повезло с коллегами. В замечательном настроении начала рабочую неделю. Погружаюсь в работу с удовольствием", – написала она.

"Дружите организмами?" – спросил visotsky_igor.

"Люба, я не молода, вижу, у вас близкие отношения с этим сотрудником! Опомнитесь, помиритесь и займитесь дочерью! Ведь она одна, а вы можете ей дать счастья!!! Не смотрите на все передачи с журналистами, они зарабатывают на этом деньги! Тем более на вас!" – написала maiia.morozova.

Любовь Успенская родилась в Киеве в 1954 году. Певица была замужем четыре раза.

В четвертом браке с Александром Плаксиным у артистки родилась дочь Татьяна. В настоящее время отношения между матерью и 31-летней дочерью не складываются.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.

Теги: Россия, скандал, Любовь Успенская, певица, объятия
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