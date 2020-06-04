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Бульвар Шоубиз
04 июня, 2020
 
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"Российский шоубизнес – это террористическая секта". Дочь Успенской раскрыла подноготную артистов в РФ

Дочь российской певицы Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина заявила, что представители российского шоу-бизнеса ненавидят свои же песни, высмеивают собственных зрителей и внедряют моду на "силиконовые тела".

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Плаксина о российских артистах: Ненавидят друг друга. На публике льстят, а за глазами проклинают.
Плаксина о российских артистах: Ненавидят друг друга. На публике льстят, а за глазами проклинают.
Фото: pacha_tati / Instagram

Дочь российской певицы Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина рассказала в Instagram о неискренности российского шоу-бизнеса.

"Россия, проснись! Шоу-бизнес – это террористическая секта, где возглавляющие ее адепты презирают даже собственные песни и собственную публику. Они ненавидят "музыку", которую они "поют", ненавидят друг друга. На публике льстят, а за глазами проклинают", – заявила она.

Плаксина отметила, что российские исполнители бегут от своей жизни, чтобы питаться энергией своих зрителей, а за спиной этих же зрителей высмеивают – даже не помнят, в каком городе они пели сегодня.

"Они внедряют моду на силиконовые кукольные тела, чтобы вы не видели их истинные лица. Пошлые песни, низкосортные шутки, раздвинутые ноги – и все им сходит с рук! Они искренне верят в свою безнаказанность! Думают, что раз они в Бога не верят, то он не видит их. Но Бог –это совесть, которая живет в каждом, и от правосудия Божественного не уйти не кому! Аминь!", – написала Плаксина.

Она закрыла возможность комментировать этот пост

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.

Теги: Россия, музыка, художник, террористы, шоу-бизнес, скандал, Любовь Успенская, шоу, певица, Татьяна Плаксина
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