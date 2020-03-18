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18 марта, 2020
 
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Успенская показала, как ее дочь раскаивалась после обвинений в адрес матери

Российская певица Любовь Успенская заявила, что ее дочь Татьяна Плаксина всегда хотела привлечь к себе внимание.

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Успенская: Я рядом, у меня нет обид. И, конечно, я всегда готова помочь
Успенская: Я рядом, у меня нет обид. И, конечно, я всегда готова помочь
Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

Российская певица Любовь Успенская в Instagram разместила ролик, в котором ее дочь Татьяна Плаксина признается, что не хотела публично говорить о сложных отношениях с матерью. 

"Вот она Таня. За день до отъезда в Америку сожалеет относительно своего поступка в виде похода на злосчастное ток-шоу, переживает, говорит о том, что ее воротит и тошнит от этого. Сейчас она изменила свою позицию, не знаю, куда делись те слова и то, что она пыталась тогда мне сказать. В тот момент она понимала, что это был неправильный поступок. Видимо, это повышенное внимание возбудило в ней ощущение, что она важна", – написала Успенская.

По словам певицы, в ее отношениях с дочерью только время расставит все на свои места.

"Если это та цена, которую я должна была заплатить за то, чтобы она [Таня] стала отдельной, целостной, самостоятельной личностью, я принимаю это. Лишь бы она была счастлива, здорова и реализована. Таня всегда хотела быть услышанной, хотела внимания. Конечно же, я желала ей всего этого, но абсолютно другим путем. Я рядом, у меня нет обид. И, конечно, я всегда готова помочь. Надеюсь, что вся эта ситуация обратит внимание на ее талант", – отметила Успенская.

Дочь Успенской в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.

Теги: Любовь Успенская, Татьяна Плаксина
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