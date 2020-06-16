"Судьба наградила меня прекрасными братьями". Успенская показала брата

Российская певица Любовь Успенская на своей странице в Instagram обнародовала архивные снимки со своим братом Яковом.
"Судьба наградила меня прекрасными братьями, которые окружили меня поддержкой, любовью и подарили возможность чувствовать себя под защитой настоящего мужского плеча. И сегодня день рождения у одного из них! Яша! Я поздравляю тебя, желаю тебе долгих, счастливых лет жизни, процветания, здоровья, удачи во всех делах и просто много улыбок. Просто будь! Оставайся таким же замечательным и продолжай радовать нас", – написала она.
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Судьба наградила меня прекрасными братьями * Которые окружили меня поддержкои * , любовью и подарили возможность чувствовать себя под защитои * настоящего мужского плеча * И сегодня день рождения у одного из них! Яша! Я поздравляю тебя, желаю тебе долгих, счастливых лет жизни, процветания, здоровья, удачи во всех делах и просто много улыбок * Просто БУДЬ! Оставаи * ся таким же замечательным и продолжаи * радовать нас * С Любовью * Твоя Люба * @redsquarerestaurant * #happybirthday
Сколько лет исполнилось ее брату, 66-летняя Успенская не указала. Она – старший ребенок в семье.
У нее два брата – Яков и Ефим. Они живут в Торонто (Канада), занимаются бизнесом.
Семья Успенской родом из Киева.