"Судьба наградила меня прекрасными братьями". Успенская показала брата

Российская певица Любовь Успенская поздравила с днем рождения брата Якова.

Успенская: Братья окружили меня поддержкой, любовью и подарили возможность чувствовать себя под защитой настоящего мужского плеча Фото: uspenskayalubov / Instagram

Российская певица Любовь Успенская на своей странице в Instagram обнародовала архивные снимки со своим братом Яковом.

"Судьба наградила меня прекрасными братьями, которые окружили меня поддержкой, любовью и подарили возможность чувствовать себя под защитой настоящего мужского плеча. И сегодня день рождения у одного из них! Яша! Я поздравляю тебя, желаю тебе долгих, счастливых лет жизни, процветания, здоровья, удачи во всех делах и просто много улыбок. Просто будь! Оставайся таким же замечательным и продолжай радовать нас", – написала она.

Сколько лет исполнилось ее брату, 66-летняя Успенская не указала. Она – старший ребенок в семье.

У нее два брата – Яков и Ефим. Они живут в Торонто (Канада), занимаются бизнесом.

Семья Успенской родом из Киева.