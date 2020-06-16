"Перебирать землю языком, ползая ночами по могилкам". Дочь Успенской обнародовала видео на свои стихи

Дочь российской певицы Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина поделилась своим стихотворением о людях, которые построят новый мир, предварительно угробив свое тело.

Плаксина: Ты – это то, что видело плен, ты – это то, что смотрело на тело, выгнутое от боли. В этом нетленном поле бесконечных тлений, исчезновений, кочевых затмений, изменений плоти, крови массе Скриншот: ntv.ru

Дочь российской певицы Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина разместила в Instagram мелодекламацию своего стихотворения. Автор видео – пользовательница Instagram lenaprut.

"Люди, которым придется новый мир построить,

Сначала должны свое тело так угробить,

Что останется собирать не по костям, а по опилкам,

Перебирать землю языком, ползая ночами по могилкам.

Ибо, чтобы понять, как построить, нужно разбить все на части.

Не поймешь, какова текстура темени, не оказавшись в пасти у дикого зверя.

Вместо него тебе придется зайти в клетку,

Тебе придется в ней ужиться,

Тебе придется слиться с железой, дать ей в кожу впиться,

Чтобы понять, что ты – это не то, что могут у тебя отнять.

Ты – это то, что видело плен, ты – это то, что смотрело на тело, выгнутое от боли

В этом нетленном поле бесконечных тлений, исчезновений, кочевых затмений, изменений плоти, крови массе.

Прикасаясь к оскалу собственным мясом в пасти, ты тоже там был, и не во власти изменить.

Ты видел, ты смотрел на муки, сквозь которые пройдя, ты научишься благодарить", – говорится в стихотворении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от @ pacha_tati 15 Июн 2020 в 7:06 PDT

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.