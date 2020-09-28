"Генетика хорошая". Успенская надела платье своей дочери

Российская певица Любовь Успенская заявила, что у них с дочерью, художницей Татьяной Плаксиной одинаковый размер одежды.

Российская певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в желтом платье и массивных ботинках, сидя на столе.

"Надела платье дочки, Татьяны Плаксиной. А у нас, оказывается одинаковый размер. Вот ведь везение? И генетика хорошая, и платьями можно обмениваться", – написала певица.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.

Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие которой лишилась зубов. После этого мать побрила ее наголо.