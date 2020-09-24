Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2020
 
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Дочь Успенской сравнила себя с Иисусом

Дочь российской певицы Любови Успенской художница Татьяна Плаксина противопоставила себя российской актрисе Екатерине Мельник.

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Плаксина: Больной Иисус
Плаксина: Больной Иисус
Фото: pacha_tati / Instagram

Дочь российской певицы Любови Успенской художница Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram коллаж из четырех изображений. Сверху она поместила фото российской актрисы Екатерины Мельник, высмеявшей ее в своем ролике, рядом – изображение демонессы, внизу свое фото и образ Иисуса Христа.

"Больной Иисус", – написала Плаксина.

Мельник. сидя в кафе с подругой в Лос-Анджелесе, обсудила дочь Успенской, медитирующую на улице.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.

Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие которой лишилась зубов. После этого мать побрила ее наголо.

Теги: художник, скандал, Любовь Успенская, шоу, психиатрия, Иисус Христос, Татьяна Плаксина
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