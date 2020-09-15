Лишившаяся зубов дочь Успенской показала свои селфи-фото

Дочь российской певицы Любови Успенской художница Татьяна Плаксина позировала в черном топе с глубоким декольте, лежа на полу.

Дочь российской певицы Любови Успенской художница Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram три портретных снимка. Она позировала в черном топе с глубоким декольте, лежа на полу.

"От боли к удовольствию – одно дыхание. Смерть – жизнь, жизнь – смерть", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @pacha_tati 14 Сен 2020 в 2:37 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 3s a charm Публикация от @ pacha_tati 14 Сен 2020 в 2:40 PDT

Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие которой лишилась зубов. После этого мать побрила ее наголо.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.