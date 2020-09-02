Дочь Успенской обнародовала архивное фото мамы

Дочь российской певицы Любови Успенской художница Татьяна Плаксина опубликовала снимок матери из семейного архива, на котором певица запечатлена брюнеткой.

Дочь российской певицы Любови Успенской художница Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram архивное фото своей мамы.

"Мама", – написала она.

На снимке Успенская, которая предпочитает блонд, запечатлена брюнеткой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mama Публикация от @ pacha_tati 30 Авг 2020 в 4:00 PDT

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.