Дочь Успенской: В России осуществляется травля гениальных и одаренных людей. Это настоящий геноцид

Дочь российской певицы Любови Успенской – художница Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram скриншот статьи издания StarHit, в которой было сказано, что она писала "гадости в адрес родительницы".
"Гадостей я не писала. Гадостей я не пишу. Я владею русской речью, поэтому и без "гадостей" могу объясниться. Я безумно люблю русский язык. Я дорожу им. Я хочу, чтобы этот язык и вся русская культура прошли настоящее перерождение и отчистились от мусора. В России осуществляется однозначная травля гениальных, особенных и одаренных людей. Это настоящий геноцид. Вы убиваете тех, кто пришел вас спасти! Но не тупицы же?" – написала она.
По словам Плаксиной, современная российская сцена ужасна.
"Тот кошмар, который мы сегодня видим на русских сценах, – следствие геноцида русской интеллигенции. Поэтому мне так страшно, глядя на вас, вы же пляшете на костях интеллигенции. Я говорю правду, которая очень суровая. Я рушу вашу иллюзию, что деньги или положение в обществе делают человека счастливым. Я рушу ваш лжемир Instagram с его лжемузыкой и лжепотоком ложной информации. И когда бьют против меня – я отвечаю", – заявила Плаксина.
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Гадостеи * я не писала. Гадостеи * я не пишу. Я владею Русскои * речью- поэтому и без «гадостеи * » могу объяснится * Я безумно люблю Русскии * язык. Я дорожу им. Я хочу чтобы этот язык - и вся Русская Культура - прошли настоящее перерождение и отчистились от Мусора. В России осуществляется однозначная травля гениальных, особенных, и одаре * нных людеи * . Это настоящии * геноцид. Вы убиваете тех кто прише * л вас спасти! Но не тупицы же ? * Все это давно поняли. И я хочу чтобы не забывали. Тот кошмар которыи * мы сегодня видим на Русских сценах - следствие геноцида Русскои * интеллигенции. Поэтому мне так страшно глядя на вас - вы же пляшите на костях Интеллигенции * Я говорю Правду. Которая очень суровая. Я рушу вашу иллюзию что деньги или положение в обществе делают человека счастливым. Я рушу ваш лже мир Инстаграма с его лже музыкои * и лже потоком ложнои * информации. * И когда Бьют против меня - Я отвечаю. Только так Друзья #themeekshallinherittheearth А голыи * снимок правда Каи * ф, я люблю сниматься голои * - вообще я люблю ходить голои * - в чем Бог меня создал, так легче чувствовать Его Свет *
Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.
В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.
В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".
"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.
По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.