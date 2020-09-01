Дочь Успенской: В России осуществляется травля гениальных и одаренных людей. Это настоящий геноцид

Дочь российской певицы Любови Успенской – художница Татьяна Плаксина рассказала о кошмаре на российской сцене.

Дочь Успенской: Тот кошмар, который мы сегодня видим на русских сценах, – следствие геноцида русской интеллигенции Скриншот: ntv.ru

Дочь российской певицы Любови Успенской – художница Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram скриншот статьи издания StarHit, в которой было сказано, что она писала "гадости в адрес родительницы".

"Гадостей я не писала. Гадостей я не пишу. Я владею русской речью, поэтому и без "гадостей" могу объясниться. Я безумно люблю русский язык. Я дорожу им. Я хочу, чтобы этот язык и вся русская культура прошли настоящее перерождение и отчистились от мусора. В России осуществляется однозначная травля гениальных, особенных и одаренных людей. Это настоящий геноцид. Вы убиваете тех, кто пришел вас спасти! Но не тупицы же?" – написала она.

По словам Плаксиной, современная российская сцена ужасна.

"Тот кошмар, который мы сегодня видим на русских сценах, – следствие геноцида русской интеллигенции. Поэтому мне так страшно, глядя на вас, вы же пляшете на костях интеллигенции. Я говорю правду, которая очень суровая. Я рушу вашу иллюзию, что деньги или положение в обществе делают человека счастливым. Я рушу ваш лжемир Instagram с его лжемузыкой и лжепотоком ложной информации. И когда бьют против меня – я отвечаю", – заявила Плаксина.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.