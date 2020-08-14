"Я мечтала о сыне". Успенская усыновила ребенка

66-летняя российская певица Любовь Успенская показала ребенка, ставшего ее сыном.

66-летняя российская певица Любовь Успенская на своей странице в Instagram сообщила, что у нее появился сын.

"Друзья мои! У меня сегодня самый счастливый день. И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, о детском шуме и крике в моем доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент", – написала она.

В ролике запечатлены сидящие в комнате Успенская и женщина с мальчиком. В определенный момент ребенок идет к певице на руки.

"Иди ко мне моя деточка я так мечтала иметь мальчика. Тебе нравится здесь? Ты останешься в этом доме? Это все твое", – сказала она.

Любовь Успенская родилась в Киеве в 1954 году. Карьеру певицы Успенская начинала в США, где работала в ресторанах с 1978 года до начала 1990-х.

Певица известна как исполнительница песен в жанре шансон и городской романс.

У исполнительницы есть дочь Татьяна, которая родилась в 1989 году. Ее отец – четвертый муж Успенской, бизнесмен Александр Плаксин. Он проживает в США, куда переехала и дочь певицы. Плаксин и Успенская в разводе.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Татьяна Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней. В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".