"Лица не осталось", "Глаза вообще не открываются", "Нос не дышит". В Instagram обсуждают изменившееся лицо Успенской

66-летняя российская певица Любовь Успенская на своей странице в Instagram обнародовала снимки в объятиях музыканта Брендона Стоуна.
"Так сильно люблю кабриолеты, что решилась на еще одну песню про любимую машину. Без раздумий согласилась на эту авантюру в дуэте с прекрасным и талантливым автором Брендоном Стоуном. Вчера мы впервые ее исполнили с огромным удовольствием", – написала она.
Певица отметила, что премьера трека состоится на российском "Первом канале", но не уточнила дату.
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Так сильно люблю кабриолеты, что решилась на ещё одну песню про любимую машину * Без раздумий согласилась на эту авантюру в дуэте с прекрасным и талантливым автором @brandonstonemusic Вчера мы впервые ее исполнили с огромным удовольствием * Скоро на пером канале в программе «Три Аккорда», премьера новой любимой песни, следите за обновлениями * * #music
Подписчики заметили изменения во внешности певицы.
"Лица не осталось", – написала rita.ritata7733.
"Глаза вообще не открываются", – продолжила bershanskaiae.
"И нос не дышит", – подхватила nataliialantvoit.
Успенская работала певицей в ресторанах США с 1978 года до начала 1990-х.
Американский продюсер Леонард Лев в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что певица попала в США благодаря его содействию.