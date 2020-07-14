"Лица не осталось", "Глаза вообще не открываются", "Нос не дышит". В Instagram обсуждают изменившееся лицо Успенской

Подписчики российской певицы Любови Успенской заметили, что ее лицо значительно изменилось.

66-летняя российская певица Любовь Успенская на своей странице в Instagram обнародовала снимки в объятиях музыканта Брендона Стоуна.

"Так сильно люблю кабриолеты, что решилась на еще одну песню про любимую машину. Без раздумий согласилась на эту авантюру в дуэте с прекрасным и талантливым автором Брендоном Стоуном. Вчера мы впервые ее исполнили с огромным удовольствием", – написала она.

Певица отметила, что премьера трека состоится на российском "Первом канале", но не уточнила дату.

Подписчики заметили изменения во внешности певицы.

"Лица не осталось", – написала rita.ritata7733.

"Глаза вообще не открываются", – продолжила bershanskaiae.

"И нос не дышит", – подхватила nataliialantvoit.

Успенская работала певицей в ресторанах США с 1978 года до начала 1990-х.

Американский продюсер Леонард Лев в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что певица попала в США благодаря его содействию.