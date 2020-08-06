"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео

Российская певица Любовь Успенская записала ролик, в котором с иронией пожаловалась на дефицит водки и ботокса.

66-летняя российская певица Любовь Успенская на своей странице в Instagram разместила короткий музыкальный ролик, спев на камеру песню о водке.

"Если нету водки в доме – сколько хочешь в гастрономе", – пропела она, держа в руке стакан с морсом.

Сделав глоток, Успенская с иронией пожаловалась на дефицит алкоголя.

"Дефицит с алкоголем, с ботоксом, но есть морс – водку подождем", – констатировала она.

"Господи, что с лицом?" – отреагировали на видео ее подписчики.

"Как будто перед этим месяц беспробудно пила. Любовь, что с вашим лицом?" – интересуются пользователи соцсети.

"От Успенской только глаза остались. Что же вы делаете с собой?" – обсуждают фолловеры на странице певицы ее внешность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Подмосковные вечера.... #еслинетуводкивдоме #пьёмморсждёмводку Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 5 Авг 2020 в 10:20 PDT

Любовь Успенская родилась в Киеве в 1954 году. Карьеру певицы Успенская начинала в США, где работала в ресторанах с 1978 года до начала 1990-х.

Певица известна как исполнительница песен в жанре шансон и городской романс.