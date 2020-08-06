"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео

66-летняя российская певица Любовь Успенская на своей странице в Instagram разместила короткий музыкальный ролик, спев на камеру песню о водке.
"Если нету водки в доме – сколько хочешь в гастрономе", – пропела она, держа в руке стакан с морсом.
Сделав глоток, Успенская с иронией пожаловалась на дефицит алкоголя.
"Дефицит с алкоголем, с ботоксом, но есть морс – водку подождем", – констатировала она.
"Господи, что с лицом?" – отреагировали на видео ее подписчики.
"Как будто перед этим месяц беспробудно пила. Любовь, что с вашим лицом?" – интересуются пользователи соцсети.
"От Успенской только глаза остались. Что же вы делаете с собой?" – обсуждают фолловеры на странице певицы ее внешность.
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Подмосковные вечера.... #еслинетуводкивдоме #пьёмморсждёмводку
Любовь Успенская родилась в Киеве в 1954 году. Карьеру певицы Успенская начинала в США, где работала в ресторанах с 1978 года до начала 1990-х.
Певица известна как исполнительница песен в жанре шансон и городской романс.