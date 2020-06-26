  Успенская: Бл...дская карьера певицы помешала мне стать многодетной матерью

66-летняя российская певица Любовь Успенская в интервью YouTube-каналу Super сообщила, что мечтала стать многодетной матерью.
"Мне не хватает в доме детского смеха. Мне надо было иметь много детей, но вот эта моя бл...дская карьера певицы помешала мне стать многодетной матерью".
По словам певицы, она хотела родить троих детей и самостоятельно их воспитать, но не могла себе позволить бросить работу и переложить ответственность за воспитание детей на помощниц.
Любовь Успенская была замужем четыре раза.
В четвертом браке с Александром Плаксиным у артистки родилась дочь Татьяна. В настоящее время отношения между матерью и 31-летней дочерью не складываются.
В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.